Nainggolan Cagliari: accordo lontano con l’Inter. Le ultime

Si complica il passaggio di Radja Nainggolan al Cagliari: l’accordo con l’Inter sembra ancora lontano. Ecco le ultime

Sembra allontanarsi il ritorno di Radja Nainggolan al Cagliari. Come riportato da Sky Sport, sarebbe ancora lontano l’accordo con l’Inter per il passaggio a titolo definitivo del Ninja in Sardegna.

Tutto fatto per quanto riguarda l’accordo tra Nainggolan ed il Cagliari ma manca l’intesa con l’Inter: i nerazzurri non gradirebbero l’inserimento di contropartite nella trattativa, richiedendo solo cash per la cessione a titolo definitivo.

