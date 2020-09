Nainggolan out per faringite: salterà il match contro il Benevento

Radja Nainggolan, centrocampista dell’Inter, salterà il match di campionato contro il Benevento a causa di una faringite

Radja Nainggolan, centrocampista dell’Inter, salterà il match di campionato contro il Benevento a causa di faringite. Lo ha annunciato lo stesso club nerazzurro attraverso i canali ufficiali.

«Nainggolan non sarà a disposizione di Antonio Conte per la trasferta di Benevento a causa di una faringite» si legge nel tweet pubblicato dall’Inter. Il centrocampista belga non partirà quindi con i compagni per la partita contro il Benevento.