Radja Nainggolan non tornerà al Cagliari nel corso della prossima stagione: niente accordo con l’Inter. Le ultime

Radja Nainggolan resta un calciatore dell’Inter. Non è andato a buon fine l’incontro tra i dirigenti nerazzurri e il presidente del Cagliari Tommaso Giulini.

Come riportato da Sky Sport, le parti non hanno raggiunto un accordo per il ritorno in Sardegna del centrocampista belga.