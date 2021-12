Nainggolan parla del suo passato: «Roma? Sono deluso per come sia finita»

Le parole di Nainggolan sul suo passato alla Roma, dall’addio elle dure dichiarazioni su Monchi: il centrocampista belga non le manda a dire

Nainggolan ha parlato a TeleRadioStereo della sua avventura in giallorosso. Dai tifosi, all’addio a Monchi, il belga si racconta. Le sue parole:

ROMA – «Sono orgoglioso e sono deluso per come sia finita. Quando è arrivato Monchi si è comportato male nei miei confronti. Gli uomini finti non li saluto volentieri. La mia più grande delusione a Roma è che sia arrivato lui e che penso volesse vendere tutti i giocatori presi da Sabatini. Per come sono fatto ho preso la scelta giusta, seppur a malincuore.»

TIFOSI – «I momenti più belli. Sento ancora il calore che provavo e che non ho mai provato in altre piazze. Il romano è come me, è schietto. Mi sono lasciato bene.»