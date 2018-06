Radja Nainggolan è ad un passo dal vestire la maglia neroazzurra, mancano soltanto le formalità

Il trasferimento di Radja Nainggolan è cosa fatta, stando a quanto rivelato dalla redazione di Sky Sport pocanzi, il calciatore belga, escluso dalla lista dei convocati per i Mondiali in Russia, stasera arriverà a Milano e domani svolgerà le visite mediche di rito. Percorso inverso, invece, per il terzino Davide Santon e per l’ex elemento di spicco della Primavera Zaniolo, che in serata arriveranno a Roma e nella giornata di domani saranno a Villa Stuart per i controlli. Tutto fatto, dunque, per la maxi operazione messa in piedi dai direttori sportivi Monchi e Piero Ausilio.

Inter e Roma, poi, a differenza delle altre squadre italiane, nonostante i Mondiali, hanno chiuso entro la fine di giugno la gran parte delle trattative in entrata per dar modo, rispettivamente, a Luciano Spalletti ed Eusebio Di Francesco di lavorare con le rose quasi complete già all’inizio della preparazione estiva. Lo sbarco del Ninja Nainggolan sarà salutato calorosamente dalla tifoseria interista, forse un po’ meno quelli di Santon e Zaniolo nella Capitale ma la Roma ha centrato comunque l’obiettivo di monetizzare cedendo un calciatore che la società non riteneva più imprescindibile.