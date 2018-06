Nainggolan svela: «Vado via ma non dipende da me. L’Inter mi ha voluto più di tutti»

Radja Nainggolan si appresta a lasciare la Roma per l’Inter. Il centrocampista è vicinissimo ai nerazzurri: ecco le sue parole

Radja Nainggolan è un nuovo giocatore dell’Inter. Ormai non ci sono più dubbi: il belga è stato scelto dalla Roma come sacrificio in nome del bilancio e lascerà i giallorossi. Dopo mille trattative andate in fumo, gli anni passati, per volontà dello stesso giocatore di non lasciare la Roma, la società ha dato il benservito al belga che ha scelto l’Inter per ripartire. I nerazzurri verseranno nelle casse del club giallorosso 24 milioni cash più i cartellini di Santon e Zaniolo, per un totale di 38 milioni di euro (i due calciatori sono stati valutati 14 milioni). Il Ninja arriverà a Milano la prossima settimana e inizierà ufficialmente la sua nuova avventura nerazzurra.

Intanto il giocatore ha parlato a La Gazzetta dello Sport, confermando l’accordo: «L’Inter mi ha voluto più di tutti, non posso che ringraziare la società. Ora ri­trovo Spalletti, un grande allenatore: sono felice di lavorare di nuovo insieme a lui. La Roma? Porto nel cuore i colori giallo­rossi e i tifosi, ma è stata la società a volermi cedere. Porterò per sempre nel cuore ogni momento vis­suto con questi colori, lascio la Roma dopo aver dato tutto in queste stagioni meravigliose. Vo­glio ringraziare ogni tifoso per queste stagioni insieme. Mi hanno sempre sostenuto e dimostrato grande affetto, non lo dimenticherò mai. La scelta di andare via non è dipesa da me, è una decisione presa dal club che io ho ri­spettato».

