Nani svela: «Con Ferguson a capodanno potevamo allenarci ubriachi»

L’ex giocatore del Manchester United, Nani, ha svelato un simpatico retroscena legato agli allenamenti post festeggiamenti di capodanno ai tempi di Alex Ferguson. Ecco cosa ha detto il portoghese a Tribuna Expresso.

«Non ho mai avuto problemi con lui. Uscivo al momento giusto, se avessi avuto il giorno libero libero, per esempio, allora potevo divertirmi un po’. O in giorni speciali come Natale o Capodanno, a nessuno importa in . A Capodanno, anche ubriachi, potevamo allenarci in Inghilterra e all’allenatore non fregava nulla…”»