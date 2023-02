Nantes, Kombouaré: «Siamo coscienti di poter vincere, ma non sarà facile»

Le parole del tecnico Antoine Kombouaré in conferenza stampa alla vigilia di Nantes-Juventus di Europa League

Antoine Kombouaré, tecnico del Nantes, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Juve di domani alle 18.45 dopo il pareggio allo Stadium e valida per la qualificazione agli ottavi di Europa League. Di seguito le sue parole.

PARTITA DA VINCERE – «Dobbiamo eliminare la Juve e questo è difficile. Ci siamo preparati per questo, siamo tutti motivati per la partita e vogliamo dare tutto per i tifosi e fare qualcosa di mai visto qui a Nantes battendo una squadra italiana».

FORZA DEL GRUPPO – «la forza di questo gruppo, possiamo affrontare le sfide ma questo avversario, la Juventus, non sono uguali: non siamo abituati a giocare contro club così, spesso in Champions League. Per loro è la prima in Europa League, ci aspettiamo una grande gara ma possiamo diventare delle leggende della storia del club in caso di vittoria. Siamo coscienti di poter vincere: non sarà facile ma c’è questa possibilità».

APPELLO AI TIFOSI –«Vogliamo il fuoco, ma senza carbonizzare. Ricordo bene la partita contro l’Olympiacos, non ho mai visto una cosa così. E’ stato pazzo, con bombe e fuochi. Ma c’è un altro modo di mostrare la passione, è importante non penalizzare la squadra ma anche i tifosi. Ho detto che abbiamo 2 chances su 10, ma vediamo che succede».

