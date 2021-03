Napoli, ag. Insigne: «Quando il gioco si fa duro, Lorenzo comincia a giocare»

L’agente di Lorenzo Insigne ha parlato del momento del capitano del Napoli, a seguito della doppietta contro il Bologna

Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, ai microfoni di Radio Marte ha parlato del momento del capitano del Napoli autore ieri di una doppietta contro il Bologna.

CARICO – «Ho sempre detto che lui è prima di tutto un grandissimo tifoso del Napoli, poi un calciatore e poi un capitano. Tutto questo lo carica di responsabilità ma abbiamo visto che quando il gioco si fa duro lui inizia a giocare e inizia a fare le cose che sa fare. Lui ha avuto una settimana particolarissima: era con raffreddore e mal di gola, ha fatto diversi tamponi. Scendendo in campo respirando con una sola narice ha fatto doppietta».

POST SASSUOLO – «La frase post Sassuolo non è quella che si pensa. Non è quella. Non dirò mai qual è, ma non è quella.».