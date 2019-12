Napoli, Ancelotti a Udine obbligato a vincere: c’è l’ombra di Gattuso

Napoli, Ancelotti questo pomeriggio ad Udine sarà obbligato a vincere: sulla sua testa incombe l’ombra di Gattuso

Obbligato a vincere. Non ci sono altri risultati a disposizione, questo pomeriggio alle ore 18, per il Napoli di Ancelotti in casa dell’Udinese. I partenopei non vivevano un inizio di campionato così brutto dalla stagione 2009/10, mentre il tecnico non era protagonista di una striscia senza vittorie così lunga non accadeva dai tempi del Parma nel ’96/’97.

La vittoria, insomma, è oggi l’unico antidoto a disposizione. Anche per salvare una panchina che pare sempre più ballerina. Come conferma La Gazzetta dello Sport, infatti, l’ombra di Gattuso è sempre più minacciosa sulla testa di Ancelotti.