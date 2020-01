La società corre ai ripari dopo la sconfitta contro la Fiorentina: il Napoli andrà in ritiro in vista della sfida contro la Lazio

Momento davvero scuro per il Napoli: arriva la quarta sconfitta in 5 gare della gestione Gattuso. Il Napoli ha davanti a sè una serie di gare fondamentali: martedì affronterà la Lazio in Coppa Italia e domenica riceverà la Juve in campionato.

Come annunciato da Gattuso ai microfoni di Sky Sport, la squadra andrà in ritiro in vista delle prossime gare.