Allo stadio Diego Armando Maradona, il match valido per la semifinale d’andata della Coppa Italia 2020/2021 tra Napoli e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio “Diego Armando Maradona”, Napoli e Atalanta si affrontano nel match valido per la semifinale d’andata della Coppa Italia 2020/21.

Sintesi Napoli Atalanta 0-0 MOVIOLA

FISCHIO D’INIZIO – COMINCIA LA PARTITA

7′ Tiro Napoli – Primo pericolo dalle parte di Gollini. Insigne ci prova da fuori. Il portiere dell’Atalanta si distende e mette in angolo.

11′ Pericolo Atalanta – Muriel batte un calcio di punizione insidioso dalla destra. Ospina non si lascia sorprendere e allunga in angolo.

18′ Tiro Atalanta – Zapata riceve palla sulla trequarti, sterzo sul destro e calcia. Pallone altissimo sopra la traversa.

23′ Occasione Atalanta – Pessina si butta nello spazio e viene servito in profondità. La difesa azzurra viene colta impreparata ma il centrocampista atalantino spara su Ospina in uscita bassa. Sulla ribattuta arriva Freuler che prima calcia su Di Lorenzo, poi alto.

30′ Occasione Atalanta – Destro sottoporta di Toloi. Pallone di poco a lato.

42′ Tiro Atalanta – Ancora un tiro dal limite dell’area di Zapata. Ospina si distende e para in due tempi.

44′ Tiro Napoli – Azione manovrata del Napoli sulla destra. Il Di Lorenzo la mette in mezzo per Demme che stoppa, sterza e calcia col destro. Tiro deviato in angolo.

TERMINA IL PRIMO TEMPO

Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE

Napoli Atalanta 0-0: risultato e tabellino

Marcatori:

NAPOLI (3-4-3): Ospina; Makimovic, Manolas, Koulibaly; Di Lorenzo, Bakayoko, Demme, Hysaj; Politano, Lozano, Insigne. A disposizione: Meret, Contini, Ghoulam, Rrahmani, Mario Rui, Elmas, Lobotka, Zielinski, Osimhen, Petagna, Cioffi. Allenatore: Gennaro Gattuso.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel, Zapata. A disposizione: Gelmi, Rossi, Lammers, Caldara, Malinovskyi, Ruggeri, Ghislandi, Scalvini, Gyabuaa, Miranchuk, Ilicic, Pasalic. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Ammoniti:

Arbitro: Fabbri