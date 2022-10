Napoli, Bagni: «Kvaratskhelia come Maradona? Non esageriamo»

Le parole di Salvatore Bagni sul paragone tra Kvaratskhelia e Maradona: « Non esageriamo. Diego faceva un altro gioco, un altro sport»

Salvatore Bagni, ex calciatore del Napoli ed opinionista, ha parlato di Khvicha Kvaratskhelia in una intervista rilasciata al Messaggero. Di seguito le sue parole.

«Lo seguo da quando aveva 15 anni, è un calciatore serio. Ha avuto un impatto devastante e non fa mai cose banali ma sempre la giocata utile. Si diverte, sembra che giochi per strada con gli amici. Avevo solo il dubbio che potesse faticare a sostituire un simbolo come Insigne, invece mi ha smentito. Lui come Maradona? Non esageriamo. Diego faceva un altro gioco, un altro sport».