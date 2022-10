La Top 11 degli Under 23: quelli come Kvara

Come ogni settimana, Delphlyx, piattaforma di scouting, presenta la top 11 degli Under 23 dei giocatori dei campionati top in Europa . Il campionato belga e quello italiano sono i maggiormente appresentati con 3 giocatori a testa.

Ecco il 4-2-4 proposto:

Vandevoordt (Genk), Samoise (Gent), Okoli (Atalanta), De Winter (Empoli), Truffert (Rennes), K.Thuram (Nizza), Ahamada (Stoccarda), Saka (Arsenal), Denkey (Bruges), Brobbey (Ajax), Kvaratskheila (Napoli)