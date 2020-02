Napoli Barcellona: le difficoltà a servire De Jong

De Jong è stato uno dei giocatori del Barcellona più in difficoltà. Da mezzala sinistra mancavano gli spazi da attaccare

Il 451 del Napoli ha stroncato la pericolosità del Barcellona. I blaugrana sono stati sterili per larghe fasi del match, patendo il baricentro bassissimo degli avversari, che ha ben negato spazi tra le linee.

In particolare, è stato De Jong a soffrire l’andamento del match. L’ex Ajax, giocando come mezzala sinistra, era sempre spalle alla porta, difficile da servire per i compagni. In particolare, Callejon era sempre preciso nello schermare le soluzioni di passaggio verso di lui. Si vede nella slide sopra. L’impressione è che, quando si attacca in spazi così stretti, De Jong fatichi molto da mezzala offensiva, gli manca il campo per incidere.