Napoli Barcellona: perché Gattuso si aspettava di più in fase di costruzione

Secondo Gattuso, il Napoli poteva gestire meglio la palla. I partenopei non hanno retto bene il pressing avversario

Nonostante la soddisfazione per la solidità della fase difensiva, Gattuso è rimasto leggermente deluso per come il Napoli ha gestito il pallone. Secondo l’allenatore, la squadra poteva essere più lucida quando recuperava palla. Invece, i partenopei hanno faticato molto nel risalire il campo.

Molti meriti sono anche del Barcellona, che voleva recuperare il possesso in avanti. I blaugrana erano bravi nel controppressing, aggredivano bene su ogni palla persa. Nella slide sopra, si vede il Napoli costretto al lancio lungo a causa del pressing avversario.