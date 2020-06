Napoli, Callejon estenderà il contratto oltre il 30 giugno

José Maria Callejon, attaccante del Napoli, proseguirà la sua stagione in azzurro anche dopo la scadenza di contratto del 30 giugno

José Maria Callejon resterà in azzurro anche dopo la scadenza del contratto fissata al 30 giugno 2020. Lo spagnolo non vuole lasciare il Napoli in un momento così delicato, con un campionato ancora tutto da giocare e una Champions League da portare avanti ad agosto.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Callejon estenderà il suo attuale contratto oltre il 30 giugno per concludere completamente la stagione con la maglia del club partenopeo.