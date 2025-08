Napoli fermato dalla Casertana in amichevole (Serie C): segna Politano, riecco McTominay. Conte ruota i propri effettivi

Tanti cambi e un undici iniziale ricco di seconde linee, il Napoli di Antonio Conte non va oltre l’1-1 nell’amichevole mattutina contro la Casertana (Serie C). Allo stadio Patini di Castel di Sangro, i partenopei, apparsi ancora imballati dai carichi di lavoro, hanno evitato la sconfitta grazie a una rete di Matteo Politano, tra i più in forma di questo precampionato.

Conte ha dato spazio a chi aveva giocato meno nel test precedente, schierando dal primo minuto big come Lukaku al centro dell’attacco, Anguissa in mediana e lo stesso Politano, con la fascia di capitano. A sorpresa, Mazzocchi è stato adattato a difensore centrale. La Casertana ha approfittato di un avvio lento degli azzurri, portandosi in vantaggio al 35’ con un colpo di testa di Vano su azione da calcio d’angolo. La reazione del Napoli è arrivata allo scadere del primo tempo, con Politano che al 44’ ha trovato il pareggio con un pregevole guizzo personale.

Nella ripresa, i riflettori sono stati tutti per Scott McTominay. L’eroe dell’ultimo scudetto ha fatto il suo debutto stagionale, accolto da un’ovazione del pubblico. In mezz’ora di gioco, lo scozzese ha mostrato la sua consueta grinta, innervosendosi per un intervento duro e sfiorando il gol della vittoria in due occasioni, prima di testa e poi con un tiro al volo. L’ingresso suo e di altri nuovi acquisti come Lang e Neres ha aumentato la spinta offensiva del Napoli, ma il risultato non è cambiato. Per il Napoli, un altro test che, pur senza vittoria, ha fornito indicazioni utili a Conte in vista dell’inizio della stagione.