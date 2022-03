Napoli, che arma il tiro da fuori: nessuno come gli azzurri in Europa

Il Napoli sfrutta alla grande l’arma del tiro del fuori. Nessuno come gli azzurri in Europa

Non solo palla lunga per Osimhen, il Napoli ha anche un’altra grande caratteristica: quella del tiro da fuori. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, nessuno segna più degli azzurri in Europa dalla distanza.

Ben 10 i gol in questa stagione (6 messi a segno da Fabian), come Milan e Betis Siviglia. E alle spalle del Napoli, squadre del calibro di PSG e Manchester City.