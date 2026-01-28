Napoli-Chelsea streaming gratis su Prime Video: come vederla

Oggi va in scena l’ultima giornata della fase campionato della Champions League 2025-26, e una delle partite di stasera più attese è sicuramente Napoli-Chelsea. Si tratta di un match a dir poco fondamentale per i partenopei: per qualificarsi ai playoff serve un risultato positivo contro i Campioni del Mondo in carica.

Certo, gli azzurri non arrivano da un momento facile: la squadra di Conte è falcidiata dagli infortuni e ha perso terreno in campionato. Ma questa sera allo stadio Maradona (inizio ore 21) sarà un’altra storia: serve il miglior Napoli per qualificarsi.

I tifosi napoletani possono comunque già esultare: il match con il Chelsea è trasmesso in streaming gratis su Prime Video. Andiamo a scoprire come vederlo.

Guarda Napoli-Chelsea gratis su Prime Video

Napoli-Chelsea streaming gratis: come vederla su Prime Video

Ma come vedere la Champions in TV? Napoli-Chelsea è gratis su Prime Video. Per chi non è ancora iscritto ad Amazon Prime, c’è la possibilità di guardare gratuitamente la partita grazie al periodo di prova di 30 giorni incluso per i nuovi utenti. La prova, usufruibile dai nuovi clienti. permette anche di accedere all’intero catalogo di Prime Video, con migliaia di film, serie e contenuti esclusivi.

Ecco passaggio per passaggio cosa bisogna fare per attivare la prova gratuita:

Andare sul sito di Prime Video;

Selezionare l’opzione per avviare la prova gratuita di 30 giorni;

di 30 giorni; Effettuare il login o creare un nuovo account , se non si è già registrati;

, se non si è già registrati; Inserire un metodo di pagamento valido , necessario per attivare la trial ma senza addebiti durante il primo mese .

, necessario per attivare la trial ma . Confermare l’attivazione e iniziare subito a vedere i contenuti di Prime Video, incluso il match Napoli-Chelsea.

Al termine dei 30 giorni, l’utente può scegliere tra abbonamento mensile a 4,99 €, abbonamento annuale a 49,90 € oppure disattivare il rinnovo senza alcun obbligo di continuare.

Napoli-Chelsea: le probabili formazioni

La notte della verità per il Napoli in Champions League arriva nel momento più complicato dell’era Conte. Una fase delicata sotto molti aspetti, aggravata da una classifica che non concede margini: gli azzurri sono al 25° posto con 8 punti, appaiati ad altre cinque squadre, una situazione che rende obbligatorio puntare esclusivamente ai tre punti.

Il momento negativo è il risultato di diversi fattori che si sono sommati: una lunga serie di infortuni, risultati discontinui culminati nella netta sconfitta nello scontro diretto con la Juventus, un mercato complesso da gestire e scelte che hanno contribuito ad aumentare la pressione, come l’esclusione dalla rosa di Marianucci e Ambrosino. A tutto questo si aggiunge il rinvio del rientro di giocatori attesi come Anguissa, costretto a posticipare il recupero.

Per Conte gli appigli sono pochi. Tra questi c’è il graduale ritorno di Lukaku, che però non è ancora al pieno della condizione. Il nuovo acquisto Giovane, inoltre, non potrà essere inserito in lista, riducendo ulteriormente le opzioni a disposizione rispetto alla trasferta di Torino. L’allenatore sembra orientato a confermare in blocco la formazione vista contro la Juventus, con l’unica possibile novità rappresentata dall’inserimento di Beukema in difesa e da Di Lorenzo spostato tra i quattro di centrocampo. Anche su questo assetto, però, restano dei dubbi, con Olivera, Spinazzola e Gutierrez che si contendono due maglie.

Sul fronte opposto, la squadra allenata da Rosenior arriva a Napoli in un momento decisamente più positivo. Forte della convincente vittoria esterna contro il Crystal Palace, occupa l’ottava posizione in classifica all’interno di un gruppo molto compatto di otto squadre ferme a quota 13 punti. Il successo di misura ottenuto nell’ultimo impegno casalingo di Champions League contro il Pafos ha inoltre rilanciato le ambizioni dei Blues, che ora intravedono la possibilità di accedere direttamente agli ottavi evitando i playoff. In questo contesto, la sfida del Maradona assume un peso strategico rilevante anche per il club inglese.

Rosenior deve comunque fare i conti con diverse assenze: sono indisponibili i centrali Colwill e Adarabioyo, i centrocampisti Lavia ed Essugo, il portiere Jorgensen, il terzino sinistro Wiley e l’esterno Sterling, mentre Mudryk è fermo per squalifica legata a una vicenda di doping. Potrebbe però arrivare una notizia positiva con il possibile recupero, a sorpresa, di Cole Palmer, reduce da un problema all’inguine.

Dal punto di vista tattico, i Blues dovrebbero disporsi con il 4-2-3-1. Tra i pali spazio a Sanchez, davanti a una difesa composta da Malo Gusto, Chalobah, Badiashile – in vantaggio su Fofana – e Cucurella, favorito su Hato. In mezzo al campo il duo più probabile è formato da Reece James e Caicedo. Sulla trequarti agiranno Estevao, avanti nel ballottaggio con Garnacho, Enzo Fernandez e Pedro Neto. Qualora Palmer fosse recuperato, Enzo Fernandez potrebbe arretrare accanto a Caicedo, lasciando fuori James. In attacco, infine, Joao Pedro sembra partire davanti a Delap nelle scelte iniziali.

NAPOLI (1-3-5-2-1): Meret; Beukema (Di Lorenzo), Juan Jesus, Buongiorno; Di Lorenzo (Gutierrez), Lobotka, McTominay, Spinazzola (Olivera); Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte.

CHELSEA (1-4-2-3-1): Sanchez; Gusto, Chalobah, Badiashile (Fofana), Cucurella (Hato); James (Fernandez), Caicedo; Estevao (Garnacho), Fernandez (Palmer), Pedro Neto; Joao Pedro (Delap). All.Rosenior.