Champions League, la notte della verità per le italiane: Atalanta e Juve per il piazzamento, Inter e Napoli a caccia di riscatto

Champions League, ultimo turno League Phase: Dea per i gol, Inter e Juve cercano conferme. Napoli, serve l’impresa col Chelsea

Cala il sipario sulla League Phase della Champions League con una serata che si preannuncia decisiva per il destino delle quattro rappresentanti italiane. A tracciare il quadro di questa “notte della verità” è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che analizza nel dettaglio le chance di qualificazione e gli obiettivi delle nostre squadre, divise tra chi spera nei playoff e chi sogna l’accesso diretto alle prime otto.

L’Atalanta e l’obbligo della goleada

La situazione più rosea, secondo la “Rosea”, è quella dell’Atalanta, attualmente tredicesima con 13 punti. La Dea, impegnata a Bruxelles contro un Union Saint-Gilloise ormai privo di grandi obiettivi, ha un compito preciso: vincere segnando il più possibile. La differenza reti attuale (+1) è un tallone d’Achille che va sanato per sperare in un miracolo per le prime otto posizioni o per un playoff morbido. La batteria offensiva è formidabile: Ademola Lookman, Gianluca Scamacca, il nuovo innesto Nikola Krstovic e il belga Charles De Ketelaere sono pronti, mentre mancherà Giacomo Raspadori, inutilizzabile in Europa.

Inter a Dortmund per l’orgoglio

Scenario differente per l’Inter, chiamata a una prova d’orgoglio al Signal Iduna Park contro il Borussia Dortmund. La squadra di Cristian Chivu, reduce da tre sconfitte europee consecutive, gioca per blindare un piazzamento utile ma soprattutto per difendere la propria reputazione internazionale, ancora ferita dal pesante 5-0 subito in finale nel 2025 contro il PSG. I Nerazzurri devono evitare il quarto ko di fila: un pareggio basterebbe, ma una vittoria, magari innescata da Marcus Thuram, ridarebbe smalto a tutto l’ambiente, anche se la priorità sembra essersi spostata sul campionato.

La certezza Juve e il miracolo Napoli

Arriva lanciata invece la Juventus, l’unica delle italiane con un trend in netta ascesa. I Bianconeri, guidati dalla sapiente mano di Luciano Spalletti che ha restituito un’identità di gioco precisa, cercano il poker di vittorie a Montecarlo contro il Monaco. La Vecchia Signora vuole i tre punti per garantirsi un accoppiamento favorevole, confermando la solidità mostrata finora. Infine, serve un vero “atto di fede” per il Napoli. Gli Azzurri, attardati e decimati dagli infortuni, ospitano il Chelsea. Per Antonio Conte serve solo la vittoria per evitare l’eliminazione. La speranza dei Partenopei è aggrappata alla magia del “Maradona” e alla voglia di rivalsa dell’ex di turno, Romelu Lukaku.

