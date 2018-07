Napoli-Chievo, amichevole: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Napoli-Chievo, amichevole estiva 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e streaming

Dopo quella col Carpi – vinta 5-1 – arriva un nuovo test per il Napoli del neo allenatore Carlo Ancelotti: gli azzurri sfideranno il Chievo Verona di Lorenzo D’anna, in quella che sarà l’ultima amichevole giocata in Trentino dai partenopei. Il match comincerà alle ore 21 e si disputerà allo Stadio Briamasco di trento.

Napoli-Chievo: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 21

Napoli-Chievo: formazioni ufficiali

Napoli-Chievo: probabili formazioni e pre-partita

Napoli (4-3-2-1): Karnezis; Hysaj, Albiol, Maksimovic, Luperto; Fabian Ruiz, Allan, Hamsik; Verdi, Insigne; Inglese. Allenatore: Carlo Ancelotti

Chievo (4-3-3): Seculin; Depaoli, Bani, Tomovic, Cacciatore; Kiyine, Radovanovic, Hetemaj; Meggiorini, Stepinski, Giaccherini. Allenatore: Lorenzo D’anna

Napoli-Chievo: i precedenti del match

Napoli e Chievo si sono incontrate 24 volte nella loro storia, 20 in Serie A e 4 in B. Il bilancio è totalmente a favore della squadra partenopea con 15 vittorie contro le 6 dei clivensi, 3 invece i pareggi. L’ultima gara tra le due compagini risale all’8 aprile, quando gli azzurri s’imposero 2-1 con gol di Diawara all’ultimo respiro.

Napoli-Chievo: l’arbitro del match

Sarà Marco Aureliano a dirigere il match amichevole delle 21 tra Napoli e Chievo Verona. Il direttore di gara, classe 1980, ha diretto solo 3 partite in Serie A sul finire della scorsa stagione e dunque il match potrebbe rappresentare un’occasione per mettersi in mostra e fare il definitivo salto di qualità.

Napoli-Chievo Streaming: dove vederla in tv

Napoli-Chievo sarà trasmessa a partire dalle ore 21 sulle frequenze satellitari di Sky Sport International Champions Cup (anche in HD, canale 208) con telecronaca di Geri De Rosa, oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go.