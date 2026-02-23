Napoli, Contini si sfoga sui social: «Che pagliacciata il calcio di oggi! Meglio che ci diamo al ballo» – FOTO

Napoli, il terzo portiere Nikita Contini si sfoga sui social: «Che pagliacciata il calcio di oggi!». Il messaggio polemico dopo il KO con l’Atalanta

Il Napoli non accetta l’annullamento della rete di Miguel Gutierrez, terzino spagnolo di spinta, deciso dall’arbitro Daniele Chiffi per un contatto tra il danese Rasmus Hojlund e Hien.

Il mancato intervento del VAR ha scatenato la rabbia del ds Manna e il silenzio stampa di Antonio Conte. Via social, Nikita Contini, portiere di riserva azzurro, ha duramente ironizzato sulla perdita di fisicità nel calcio attuale, definendo l’attuale gestione sportiva una messinscena e rimpiangendo i tempi dei contrasti veri.

IL MESSAGGIO – «PENSIERO NOTTURNO: Però… che bello il calcio dei contrasti veri, delle botte vere, degli insulti veri, delle vere entrate, degli arbitraggi veri, dei tifosi che possano venire ovunque… E chi più ne ha più ne metta, potrei continuare.. e non poco… Ma che pagliacciata il Calcio di oggi. O’ pallon’ è na cosa seria! Altrimenti.. meglio che ci diamo al ballo».