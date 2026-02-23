Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Hanno Detto

Napoli, Contini si sfoga sui social: «Che pagliacciata il calcio di oggi! Meglio che ci diamo al ballo» – FOTO

Published

2 ore ago

on

By

Contini MG0 4633 e1771840335688

Napoli, il terzo portiere Nikita Contini si sfoga sui social: «Che pagliacciata il calcio di oggi!». Il messaggio polemico dopo il KO con l’Atalanta

Il Napoli non accetta l’annullamento della rete di Miguel Gutierrez, terzino spagnolo di spinta, deciso dall’arbitro Daniele Chiffi per un contatto tra il danese Rasmus Hojlund e Hien.

Il mancato intervento del VAR ha scatenato la rabbia del ds Manna e il silenzio stampa di Antonio Conte. Via social, Nikita Contini, portiere di riserva azzurro, ha duramente ironizzato sulla perdita di fisicità nel calcio attuale, definendo l’attuale gestione sportiva una messinscena e rimpiangendo i tempi dei contrasti veri.

image 34

IL MESSAGGIO – «PENSIERO NOTTURNO: Però… che bello il calcio dei contrasti veri, delle botte vere, degli insulti veri, delle vere entrate, degli arbitraggi veri, dei tifosi che possano venire ovunque… E chi più ne ha più ne metta, potrei continuare.. e non poco… Ma che pagliacciata il Calcio di oggi. O’ pallon’ è na cosa seria! Altrimenti.. meglio che ci diamo al ballo».

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calcio Estero Ultime notizie Calcio Estero
Calcio Estero1 ora ago

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Tutte le ultime notizie Calcio Estero, le più importanti del giorno aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News...

video

Upload Upload
Hanno Detto1 giorno ago

Juve Como 0‑2, blackout dei bianconeri allo Stadium: crollo bianconero e arriva il Galatasaray. L’analisi di Andrea Bargione – VIDEO

Juve Como, Andrea Bargione analizza a fondo la prestazione bianconera contro i lariani nel post‑partita di Upload Durante l’ultima puntata...
Change privacy settings
×