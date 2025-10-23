Napoli, cosa è successo dopo il 6-2? Ecco il gesto di mister Conte nei confronti della squadra - Calcio News 24

Napoli, Conte richiama l’orgoglio azzurro: “Dobbiamo ritrovare noi stessi”

Dopo la disfatta con il PSV, il tecnico predica calma e compattezza in vista della sfida con l’Inter

La pesante sconfitta subita dal Napoli contro il PSV in Europa ha acceso più di un campanello d’allarme tra i tifosi azzurri. Le ultime prestazioni non convincono, e la squadra sembra aver smarrito quella brillantezza che aveva caratterizzato l’inizio di stagione. Tuttavia, mister Antonio Conte non condivide il pessimismo generale e, anzi, invita l’ambiente alla calma. Il tecnico leccese ha mostrato un atteggiamento saldo e fiducioso, convinto che il gruppo saprà rialzarsi immediatamente, a partire dalla delicata sfida di sabato contro l’Inter.

Di ritorno dalla trasferta olandese, Conte ha preferito mantenere un profilo basso, evitando reazioni impulsive o critiche pubbliche. Il suo obiettivo è stato quello di preservare la coesione del gruppo, consapevole che nei momenti di difficoltà è fondamentale restare uniti. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’allenatore ha rivolto ai suoi giocatori un messaggio semplice ma dal significato profondo: «Dobbiamo semplicemente ritrovare noi stessi».

Questa frase, breve ma incisiva, racchiude la filosofia di Conte: ritrovare identità, intensità e fiducia nelle proprie qualità. Il Napoli, nelle prime settimane della stagione, aveva mostrato un gioco aggressivo e organizzato, capace di mettere in difficoltà qualsiasi avversario. Il tecnico è convinto che la squadra non abbia perso le proprie certezze, ma solo un po’ di lucidità mentale.

All’interno dello spogliatoio, lo spirito di reazione è stato immediato. Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo, Conte ha stretto con i suoi uomini un vero e proprio “patto” di riscatto: un impegno collettivo a tornare subito al successo, a partire dal match contro l’Inter. La parola d’ordine è chiara — compattezza e determinazione — per dimostrare che il Napoli resta una realtà forte e ambiziosa, pronta a lottare su ogni fronte.

Per Conte, la sfida con l’Inter rappresenta molto più di una partita: è un crocevia psicologico e simbolico. Vincere significherebbe rilanciare il Napoli in campionato e cancellare le ombre lasciate dall’Europa. Il tecnico, come un vero comandante, vuole guidare la squadra fuori dalla tempesta, con la convinzione che solo ritrovando lo spirito collettivo il gruppo potrà tornare a esprimere tutto il suo potenziale.

