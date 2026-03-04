Napoli, costi aumentati di oltre 100 milioni in due anni: De Laurentiis pronto a frenare la spesa

Napoli, crescita dei costi oltre i 100 milioni: De Laurentiis prepara la linea del contenimento. Tutti i dettagli

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis ha costruito negli anni un modello economico fondato sulla sostenibilità, anticipando di fatto i principi del fair play finanziario. La Gazzetta dello Sport, spiega che dal 2004 al 2025 il club ha accumulato un risultato netto positivo di 120 milioni, compensando rapidamente anche le fasi di espansione, come il pesante deficit del periodo Covid poi riequilibrato con due esercizi in utile. L’avvio del nuovo ciclo con Antonio Conte ha riportato il bilancio in rosso: –21 milioni nell’ultima stagione e una proiezione di circa –30 milioni al 2026, salvo cessioni rilevanti.

Nonostante ciò, la società resta solida grazie a un patrimonio netto di 190 milioni e una liquidità di 174 milioni, che permettono di assorbire le perdite senza interventi dell’azionista. Il vero nodo è però il rapporto tra costi della rosa e ricavi, lo “squad cost ratio”, che ha superato l’80% causando il blocco del mercato di gennaio. L’aumento degli stipendi (fino a 160 milioni) e degli ammortamenti (circa 130 milioni) ha pesato nonostante l’incremento dei ricavi strutturali e i proventi da player trading, portando comunque a un bilancio in rosso nell’attuale esercizio.

La potenza di fuoco del Napoli è cresciuta di oltre 110 milioni in due anni, collocando il club al terzo posto in Serie A per monte-ingaggi, dietro Inter e Juventus. Tuttavia, il giro d’affari non cresce con la stessa velocità, anche per l’assenza di uno stadio moderno che limiti l’espansione dei ricavi. Con la soglia del cost ratio destinata a scendere al 70%, De Laurentiis dovrà calibrare il prossimo mercato: gli investimenti non mancheranno, ma sarà necessario contenere la spesa annuale, soprattutto considerando il peso a bilancio dei top player come Lukaku e De Bruyne.