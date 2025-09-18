Napoli, retroscena De Bruyne: ha preferito non parlare nella conferenza pre City. Il motivo dietro alla decisone del fuoriclasse belga

La vigilia di una grande notte europea a Napoli è stata dominata da un’attesa quasi febbrile, non solo per la sfida di altissimo livello contro il Manchester City, ma soprattutto per un ritorno tanto atteso quanto carico di emozioni. Al centro della scena, pur senza apparire, c’era Kevin De Bruyne, l’ex capitano e leader indiscusso del club partenopeo per nove stagioni, pronto a tornare da avversario nello stadio che lo ha consacrato.

Nella consueta conferenza stampa pre-partita, a rappresentare il Napoli si sono presentati l’allenatore Antonio Conte e il capitano Giovanni Di Lorenzo, pronti a illustrare le sensazioni della squadra in vista del match. Tuttavia, come svelato da un curioso retroscena riportato da Repubblica, la loro presenza è stata anche il risultato di una scelta precisa fatta proprio dal grande ex. L’attenzione mediatica era inevitabilmente concentrata su De Bruyne, l’uomo che da capitano ha guidato gli azzurri alla conquista di una valanga di trofei.

Tuttavia, l’asso belga ha volutamente scelto di tenersi lontano dai riflettori. Conosciuto per il suo carattere riservato e poco incline agli eccessi mediatici, De Bruyne ha preferito trascorrere la vigilia in silenzio, un gesto interpretato come una forma di rispetto per il suo passato e per il suo ex club. Ha consapevolmente lasciato che il palcoscenico fosse tutto per il presente del Napoli, incarnato dalle parole del suo nuovo condottiero, Antonio Conte, e del suo erede con la fascia al braccio, Giovanni Di Lorenzo.

Così, mentre il tecnico e il difensore parlavano di tattica e preparazione, il silenzio di De Bruyne risuonava forte, alimentando ulteriormente l’attesa per un confronto che, dopo le parole mancate della vigilia, promette di affidare ogni emozione unicamente al verdetto del campo.