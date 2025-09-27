Napoli, De Laurentiis non ha dubbi: “Anche la Juve tra le anti-Napoli, insieme a queste squadre»

Napoli, De Laurentiis sicuro: “Anche la Juve tra le anti-Napoli, insieme a queste squadre». Ecco le parole del presidente azzurro

Un messaggio diretto, lanciato dal palco del Capalbio Film Festival e subito rimbalzato nel mondo del calcio. Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli e produttore cinematografico, ha tracciato la mappa delle pretendenti allo Scudetto nella nuova stagione di Serie A 2025/26. E, come da tradizione, non ha avuto dubbi nell’indicare le rivali principali dei campioni d’Italia: Juventus, Inter e Milan.

De Laurentiis: “Le anti-Napoli sono sempre le solite tre”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il patron azzurro ha ribadito con chiarezza: «Chi è l’anti-Napoli? Le anti-Napoli sono sempre le solite tre del Nord». Un’affermazione che suona come un guanto di sfida alle storiche rivali, in una corsa al titolo che si preannuncia più equilibrata che mai.

La Juventus di Igor Tudor, allenatore croato classe 1978 ed ex difensore bianconero, è reduce da un mercato ambizioso e da un avvio di stagione convincente. L’Inter di Chivu, tecnico noto per il suo calcio offensivo, resta una delle squadre più solide del campionato. Il Milan di Allegri, allenatore con esperienza internazionale, punta invece su un progetto giovane e dinamico.

Roma e Atalanta, outsider di lusso

De Laurentiis non ha dimenticato le possibili sorprese. «A loro possiamo aggiungere un’Atalanta e una Roma che si è molto rinforzata con Gasperini», ha dichiarato. Un lapsus che ha fatto sorridere.

Un campionato equilibrato e spettacolare

Secondo il presidente del Napoli, la Serie A vivrà una stagione «estremamente combattiva e molto divertente». Dopo anni di dominio quasi incontrastato di una sola squadra, il campionato italiano sembra aver ritrovato un equilibrio che rende la lotta Scudetto più incerta e appassionante.

Il Napoli, campione in carica, è pronto a difendere il titolo, ma la concorrenza è agguerrita. La Vecchia Signora, rinforzata e determinata, è tornata a fare paura. L’Inter e il Milan non mollano, mentre Roma e Atalanta sognano il colpaccio.

La sfida è lanciata: la Serie A 2025/26 promette spettacolo, equilibrio e battaglie fino all’ultima giornata.