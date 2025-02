Napoli, Di Lorenzo sul momento degli azzurri: «Il rapporto con il mister è ottimo, il campionato è ancora lunghissimo. Gli obiettivi per questo Napoli sono...»

Il capitano del Napoli ha parlato del momento positivo della squadra e della posizione in classifica. Le parole

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha rilasciato un’intervista a Dazn e ha parlato del momento positivo della squadra allenata da Antonio Conte e della posizione in classifica della squadra azzurra in vetta al Campionato di Serie A. A seguire le due parole.

PRIMI IN CLASSIFICA – «Sicuramente fa piacere stare in alto, ce lo godiamo. È un primo posto dopo tante partite giocate e non siamo lì per caso. Però il campionato è ancora lunghissimo e il nostro focus è quello di affrontare partita dopo partita al massimo e dando tutto quello che abbiamo, il 120% in ogni gara».

OBIETTIVI – «Le vittorie non arrivano mai per caso. Sicuramente ci sono degli incastri che poi devono andare nel verso giusto durante una stagione. Quella di due anni fa è stata una vittoria bella e importante per tutti. Quest’anno stiamo facendo qualcosa di straordinario, di bello, se pensiamo a dove eravamo l’anno scorso e anche ad alcune partite giocate quest’anno. Sicuramente non giocare in competizioni europee manca sia a me, sia ai miei compagni e a una società come il Napoli. Quindi l’obiettivo è quello di ritornare al più presto a giocare questo tipo di competizioni».

TIFO A NAPOLI – «Penso che la passione qui a Napoli ci sia sempre stata. Anche l’anno scorso, in un anno difficile, ci hanno sempre sostenuto. Quest’anno che il campionato sta andando molto meglio questa passione c’è ancora ed è sempre più forte. Non mancherà mai a Napoli».

CONTE – «Il rapporto con il mister è ottimo. È entrato subito con la sua determinazione e la voglia di riportare il Napoli a competere per obiettivi importanti, soprattutto dopo lo scorso anno. Ci ha trasmesso tutta la voglia e noi lo stiamo seguendo dal primo giorno di ritiro perché io sono convinto, e tutti siamo convinti, che seguendolo riusciremo a crescere sia come squadra che come singoli. Siamo tutti ben uniti in quello che deve essere il nostro percorso».