Napoli, discorso di Conte alla squadra a poche ore dal City. Ha usato queste parole chiave per motivare il gruppo in vista della Champions

Una vigilia di grande prestigio, vissuta a Castel Volturno con la massima concentrazione e con un discorso del condottiero, Antonio Conte, per fissare i concetti chiave nella testa della squadra. Come analizza il Corriere del Mezzogiorno, la preparazione del Napoli per la sfida di Champions League di questa sera contro il Manchester City è stata un mix di lavoro tattico e, soprattutto, mentale.

Prima di iniziare l’allenamento, Conte ha riunito il gruppo, dettando la linea da seguire contro i campioni d’Europa in carica. Le sue parole chiave sono state umiltà e consapevolezza. Il messaggio è stato chiaro: bisogna godersi una serata di gala, ma approcciandola come una lezione, andando a “studiare a casa dei maestri”. Il riferimento è al City che poco più di due anni fa vinceva la Champions League a Istanbul, una squadra piena di campioni tra cui, all’epoca, figurava anche una leggenda del Napoli.

L’osservato speciale della serata, infatti, non può che essere Kevin De Bruyne, l’ex capitano e idolo indiscusso che torna da avversario. La sua eredità a Napoli è ancora viva, come dimostrano le parole di stima che continuano ad arrivare. Pep Guardiola ha raccontato di non essere mai stato sorpreso dall’incredibile impatto che il belga ebbe in maglia azzurra, mentre il capitano Giovanni Di Lorenzo ha ricordato in conferenza stampa l’umiltà con cui si calò nello spogliatoio al suo arrivo. A Manchester, stasera, lo accoglieranno con applausi scroscianti, come una leggenda. La sensazione di affrontarlo da avversario sarà strana, inusuale, ma come ha sottolineato il quotidiano, dopo il fischio d’inizio anche i suoi ex compagni e tifosi dovranno abituarsi.