Domani pomeriggio il numero uno del Napoli, Aurelio De Laurentiis e Maurizio Sarri si incontreranno per discutere del futuro del tecnico partenopeo

Un sogno inseguito, accarezzato e poi sfumato. E ora si pensa al futuro. Il Napoli e Sarri, matrimonio destinato a spezzarsi o a proseguire? Ne sapremo, sicuramente, di più dopo l’incontro tra De Laurentiis e il tecnico toscano, in programma domani pomeriggio. In discussione il futuro dell’allenatore che in questi tre anni ha ottenuto due secondi e un terzo posto, migliorando di anno in anno il record di punti della storia del Napoli.

Nel contratto dell’allenatore è inserita una clausola, di 8 milioni, che non scade a fine mese bensì il 22 maggio. Questa rappresenta quindi una data formalmente importante, che mette ulteriore pressione a chi fosse interessato a pagare questa cifra per strappare Maurizio Sarri agli azzurri. Ma prima l’incontro tra l’allenatore e il presidente, per valutare insieme la possibilità di continuare un rapporto che ormai dura da tre anni. Se mai il rapporto si dovesse interrompere, ecco che De Laurentiis si precipiterebbe da Carlo Ancelotti, il quale ha già detto di gradire la panchina azzurra.