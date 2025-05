Napoli, i dubbi di Conte per la trasferta al Via del Mare: opzione 4-4-2 con Raspadori titolare o conferma 4-3-3

Napoli, contro il Lecce Antonio Conte studia l’undici titolare e con Buongiorno fuori le opzioni sono due: conferma 4-3-3 o 4-4-2

Il Napoli dovrà fare a meno di Buongiorno per il resto della stagione a causa di un nuovo infortunio muscolare. Come riportato da Goal.com, per sostituirlo Antonio Conte è pronto a rilanciare il 4-4-2 già preparato prima della gara con il Torino, ma mai utilizzato a causa della febbre di Raspadori. Il piano prevede un Olivera più accentrato, quasi da centrale difensivo, con Spinazzola e McTominay larghi e Raspadori in coppia con Lukaku in attacco. Raspadori, completamente recuperato, è tornato ad allenarsi regolarmente e sarà titolare contro il Lecce.

L’alternativa meno probabile è un 4-3-3 classico, con Rafa Marin al centro della difesa e Spinazzola avanzato nel tridente offensivo, mentre Raspadori partirebbe dalla panchina. Marin resta comunque l’ultima scelta nelle gerarchie di Conte, ma potrebbe tornare utile a gara in corso. L’appuntamento è sabato al Via del Mare, con il Napoli chiamato a confermare il buon momento e consolidare il primo posto in classifica.

Opzione 1 – 4-4-2:

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay; Lukaku, Raspadori. All. Conte

Opzione 2 – 4-3-3:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Spinazzola. All. Conte