Napoli e Champions League 2025/26: speranze, outsider e il ruolo dei nuovi innesti - Calcio News 24

Napoli, quali sono le sensazioni nel corso di questa cavalcata in Champions League? La situazione

La nuova stagione di Champions League è già iniziata e per il Napoli di Antonio Conte il cammino si preannuncia affascinante quanto complesso. Dopo un’estate di grandi cambiamenti e investimenti importanti sul mercato, il club azzurro si presenta all’appuntamento europeo con una rosa rinnovata e ambiziosa.

Ma come sono viste le possibilità del Napoli rispetto alle altre italiane e alle grandi d’Europa? E, soprattutto, quanto potranno incidere i nuovi acquisti per avvicinarsi a un traguardo che resta un sogno per la piazza partenopea?

Scopriamolo con questo approfondimento che ti aiuterà a scommettere al meglio usando la promozione di benvenuto prevista dai migliori siti di scommesse: scopri come utilizzare il codice promozionale del tuo sito di scommesse preferito.

Le previsioni: Napoli dietro le big europee ma in crescita

Secondo i modelli statistici e le previsioni degli analisti, il Napoli partecipa alla Champions League 2025/26 come outsider di lusso.

Le simulazioni lo collocano tra il 9° e il 12° posto nella griglia dei favoriti, con una probabilità di vittoria intorno all’1,4%.



nella griglia dei favoriti, con una probabilità di vittoria intorno all’1,4%. Le quote di mercato oscillano tra 25/1 e 28/1, ponendo il Napoli in una fascia intermedia: non tra i primissimi favoriti come Liverpool, Manchester City, Real Madrid o PSG, ma comunque riconosciuto come un club competitivo e in crescita.

In termini concreti, questo significa che il Napoli non è considerato tra le squadre destinate ad arrivare fino in fondo con certezza, ma è una possibile sorpresa, in grado di eliminare avversari più quotati se troverà la giusta continuità.

Il confronto con le altre italiane

Rispetto alle altre italiane in Champions, il Napoli è oggi la squadra che gode di maggiore considerazione dopo l’Inter:

Inter – Ha circa il 3% di chance di vincere, piazzandosi al 9° posto assoluto. È la formazione italiana più solida secondo gli analisti, grazie all’esperienza europea e alla continuità di rendimento.



– Ha circa il 3% di chance di vincere, piazzandosi al 9° posto assoluto. È la formazione italiana più solida secondo gli analisti, grazie all’esperienza europea e alla continuità di rendimento. Napoli – Con l’1,4% di possibilità e la collocazione tra 9° e 12° posto, resta comunque tra le prime 12 d’Europa.



– Con l’1,4% di possibilità e la collocazione tra 9° e 12° posto, resta comunque tra le prime 12 d’Europa. Juventus – Intorno allo 0,6%, considerata ancora un passo indietro nella ricostruzione.



– Intorno allo 0,6%, considerata ancora un passo indietro nella ricostruzione. Atalanta – Anch’essa con lo 0,6%, resta più che altro una mina vagante, capace di sorprendere ma difficilmente di arrivare fino in fondo.

In sostanza, il Napoli si trova a metà strada: dietro all’Inter, ma davanti a Juventus e Atalanta nelle valutazioni continentali.

Il ruolo del mercato estivo: i grandi innesti per Antonio Conte

La vera carta in più per il Napoli è rappresentata dal calciomercato estivo 2025, che ha portato a Castel Volturno rinforzi di altissimo livello. L’obiettivo della dirigenza è stato chiaro: dare ad Antonio Conte una rosa più completa, capace di competere ai massimi livelli in Italia e in Europa.

Kevin De Bruyne: il colpo da sogno

Il belga, arrivato dal Manchester City, è il simbolo della nuova ambizione del Napoli. La sua visione di gioco, i passaggi millimetrici e la capacità di incidere nei grandi match lo rendono il vero leader tecnico della squadra. Con lui, il centrocampo azzurro compie un salto di qualità che può fare la differenza soprattutto nelle notti europee.

Noa Lang: l’erede di Kvaratskhelia

Acquistato dal PSV per 25 milioni, Lang porta fantasia, dribbling e velocità sulle corsie offensive. È visto come il naturale sostituto a lungo termine di Kvaratskhelia e può offrire imprevedibilità in una fase offensiva che, lo scorso anno, a volte è apparsa troppo prevedibile.

Lorenzo Lucca: fisicità e presenza in area

Arrivato in prestito con obbligo di riscatto dall’Udinese, l’attaccante italiano di 2,01 metri è una soluzione tattica preziosa. Conte ama avere un riferimento fisico in avanti e Lucca offre proprio questo: presenza aerea, capacità di proteggere palla e opportunità di variare il gioco.

Sam Beukema: solidità difensiva

Il centrale olandese, ex Bologna, è costato 31 milioni ma porta affidabilità in un reparto che nella scorsa stagione aveva mostrato limiti. Al fianco di Buongiorno e sotto la guida di Conte, Beukema può essere l’uomo giusto per blindare la retroguardia.

Vanja Milinković-Savić: il nuovo guardiano dei pali

Preso in prestito dal Torino, il portiere serbo garantisce esperienza e sicurezza. La sua statura imponente e la capacità di comandare l’area possono dare al Napoli quella tranquillità difensiva che era mancata nelle fasi più delicate.

La probabile formazione titolare in Champions

Secondo le indicazioni della vigilia, Conte dovrebbe puntare su un 4-1-4-1 solido e pragmatico, con grande densità a centrocampo e ripartenze veloci:

NAPOLI (4-1-4-1): Milinković-Savić; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Højlund.

Una formazione che combina fisicità, corsa e qualità tecnica, con De Bruyne a fare da regista offensivo e Højlund come riferimento centrale.

I punti di forza del nuovo Napoli europeo

Leadership e mentalità Conte – L’allenatore porta disciplina tattica e mentalità vincente, due elementi fondamentali in Europa.

Centrocampo di spessore – Con De Bruyne, Lobotka, Anguissa e McTominay, il Napoli può reggere il confronto fisico e tecnico con le big europee.

Difesa rinforzata – Beukema e Buongiorno formano una coppia solida, mentre Spinazzola aggiunge esperienza sulle fasce.

Varietà offensiva – Lang, Politano e Lucca offrono alternative diverse per supportare Højlund, rendendo l’attacco meno prevedibile.

Le incognite da risolvere

Nonostante l’ottimismo, restano alcuni dubbi da sciogliere:

Integrazione dei nuovi acquisti – Servirà tempo perché De Bruyne e gli altri innesti si adattino pienamente al gioco di Conte.



– Servirà tempo perché De Bruyne e gli altri innesti si adattino pienamente al gioco di Conte. Continuità in Champions – Nelle ultime edizioni, il Napoli ha alternato grandi prestazioni a blackout improvvisi: la costanza sarà la chiave.



– Nelle ultime edizioni, il Napoli ha alternato grandi prestazioni a blackout improvvisi: la costanza sarà la chiave. Competizione interna – Affrontare squadre come Liverpool, City, Real Madrid o PSG resta un’impresa titanica: la qualità delle avversarie è ancora superiore.

Un outsider che può sorprendere

Il Napoli parte senza le pressioni dei favoritissimi, ma con l’energia di chi ha tutto da guadagnare. Questa posizione da outsider può trasformarsi in un vantaggio psicologico: affrontare ogni sfida con il coraggio e la spensieratezza tipica di chi sa di non avere nulla da perdere.

La storia della Champions è piena di squadre che, partendo in secondo piano, sono riuscite a scrivere pagine memorabili. Con il supporto del Maradona e l’entusiasmo dei tifosi, il Napoli ha la possibilità di replicare quel tipo di impresa.

Sogno difficile, ma non impossibile

Alla vigilia della Champions League 2025/26, il Napoli si presenta come una squadra rinnovata, ambiziosa e determinata. Non è tra i primissimi favoriti, ma ha elementi per giocare un ruolo importante.

Gli arrivi di De Bruyne, Lang, Hojlund, Lucca, Beukema e Milinković-Savić offrono a Conte armi nuove per affrontare l’Europa con maggiore consapevolezza. E se la squadra riuscirà a trovare la giusta alchimia, nulla vieta di sognare una cavalcata europea oltre le previsioni degli analisti.

Per i tifosi partenopei, sarà un anno da vivere con passione, sperando che questo Napoli possa trasformarsi da semplice outsider a protagonista assoluto.