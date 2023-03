Napoli, è qui la festa: per lo scudetto manca davvero pochissimo

Il Napoli continua a macinare punti e gioco come una macchina perfetta e anche contro il Torino in campo si è vista una squadra con tanta fame

Il gruppo rema nella stessa direzione e dentro lo spogliatoio c’è la sensazione di poter completare una stagione davvero grande. Lo dicono i numeri e lo dice il fatto che il Napoli non conosca la parola sconfitta. Una delle migliori in Europa e ora a un passo dallo Scudetto. Cinque vittorie per regalarsi l’emozione di festeggiare un qualcosa di storico, ma vedendo come stanno andando le inseguitrici non ci sarebbe da sorprendersi potesse arrivare anche prima. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.