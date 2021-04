Napoli, Fabian Ruiz: «Duro lavoro e grande sforzo»

Fabian Ruiz ha esultato sui social al termine della partita vinta dal Napoli contro la Sampdoria

Fabian Ruiz si scrolla di dosso le critiche e contro la Sampdoria mette a segno il gol che dà il via alla vittoria del Napoli a Marassi. A termine della partita, sul proprio profilo Twitter, il centrocampista spagnolo ha esultato per il successo in casa blucerchiata.

«Duro lavoro, grande sforzo e altri 3 punti, bravi ragazzi!».