Napoli, Fabian: «Stiamo lavorando per battere il Milan»

Il centrocampista spagnolo Fabian Ruiz ha parlato in vista di Napoli-Milan

Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della partita contro il Milan.

MILAN – «Il Milan è in un momento ottimo. I rossoneri sono primi e stanno facendo bene. Non perdono da 19 partite in Serie A. Sappiamo che sarà una partita difficile, ma anche molto importante per noi. Ci stiamo preparando per batterli».

CITTA – «Prima di venire qui, la gente parla male di Napoli perché non la conoscono. Quello che dicono è vero: quando arrivi qui piangi due volte, quando vieni e quando te ne vai. E per me sarà così. Ogni giorno sono sempre più innamorato di questa città».