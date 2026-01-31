Connect with us

Napoli Fiorentina, bruttissimo infortunio per Di Lorenzo: esce in barella! Cosa filtra

3 ore ago

Napoli Fiorentina, bruttissimo infortunio per Di Lorenzo: esce in barella! Si teme un lungo stop per il capitano degli azzurri: cosa filtra

L’incubo infortuni torna a bussare con prepotenza alla porta del Napoli, gettando un’ombra pesante sulla sfida di campionato contro la Fiorentina. La gara si è trasformata in un momento di grande apprensione per tutto l’ambiente partenopeo quando, poco prima dello scoccare della mezz’ora di gioco, Giovanni Di Lorenzo si è accasciato al suolo richiamando l’attenzione della panchina.

Il terzino della Nazionale, stakanovista insostituibile e leader carismatico dello scacchiere tattico degli Azzurri, ha accusato un forte dolore al ginocchio dopo un movimento innaturale. Le immagini sono apparse subito allarmanti: il numero 22, visibilmente sofferente, non è riuscito a lasciare il rettangolo verde sulle sue gambe, costringendo lo staff medico a richiedere l’intervento della barella per trasportarlo negli spogliatoi. Al suo posto, il tecnico ha mandato in campo l’uruguaiano Mathías Olivera, ridisegnando l’assetto difensivo in emergenza.

C’è grande preoccupazione ora tra le mura di Castel Volturno. Le condizioni del capitano saranno monitorate con estrema cautela nelle prossime ore, ma la dinamica dell’incidente tiene col fiato sospeso i tifosi. Soltanto gli esami strumentali potranno chiarire l’entità del danno ai legamenti e i relativi tempi di recupero.

