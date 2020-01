Napoli Fiorentina: la gabbia attorno a Insigne

La Fiorentina ha ben bloccato le catene laterali del Napoli, soprattutto nella fascia di Insigne. I partenopei hanno sofferto nel rifinire

Il Napoli di Gattuso attacca soprattutto tramite catene laterali, con un 433 in cui si associano ala, terzino e interno. Sul lato sinistro, Insigne è quindi il principale riferimento in zona di rifinitura, il catalizzatore principale della manovra offensiva.

Tuttavia, la Fiorentina è stata quasi perfetta in fase di non possesso, scivolando bene sul lato palla e togliendo spazi agli avversari. Molto attenti i quinti e brave le mezzali a supportarli. Un esempio nella slide sopra, in cui i viola sono attenti quando il Napoli imposta a sinistra. Benassi, la mezzala, aiuta Lirola e Milenkovic è aggressivo nell’uscita.