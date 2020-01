Napoli Fiorentina: le difficoltà nel servire Fabian Ruiz

La Fiorentina ha ben coperto il centro al San Paolo. Per il Napoli era spesso difficile servire Fabian Ruiz e giocare in verticale

Prima dell’ingresso di Demme, Gattuso ha insistito con Fabian Ruiz davanti alla difesa nel 433 del Napoli. Soprattutto nel primo tempo, però, la squadra non sempre è riuscito a servirlo nel migliore dei modi.

La Fiorentina, infatti, non andava ad aggredire i difensori del Napoli in fase di impostazione. Chiesa e Cutrone avevano infatti il compito di schermare le ricezioni per i centrocampisti del Napoli. Si vede nella slide sopra. I partenopei non hanno la soluzione di passaggio in verticale, sono costretti ad allargare il gioco sul terzino.