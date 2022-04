Fiorentina, sfida per l’Europa: a Napoli la prova del nove, Italiano sceglie ancora Cabral

La sfida contro il Napoli per la Fiorentina può essere un crocevia per l’Europa: una prova del nove, Italiano si affida a Cabral

Napoli Fiorentina è una partita che per la viola può essere un crocevia per l’Europa. Una vera e propria prova del nove per i toscani.

Italiano sceglie ancora Cabral, il suo centravanti, per provare a scardinare la difesa degli azzurri. La Fiorentina vuole riproporre la partita fatta in Coppa Italia e finita 5-2 a favore dei viola. L’attaccante arrivato dal Basilea vuole il gol per non far rimpiangere Vlahovic. Lo scrive La Nazione.