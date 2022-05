Napoli, si complica Olivera: l’idea è Cambiaso

Si complica la pista che porta a Olivera per la fascia sinistra del Napoli: Giuntoli potrebbe virare su Cambiaso

Sembrava tutto fatto tra il Napoli e il Getafe per Olivera. Per l’esterno sinistro non si riesce a trovare la quadratura per le cifre del trasferimento ed ecco che Giuntoli valuta le alternative.

Agli azzurri piace Cambiaso che con il Genoa ha disputato un’ottima prima parte di stagione e sicuramente con la retrocessione del grifone il suo cartellino potrebbe anche essere meno costoso. Giuntoli al lavoro per trovare il sostituto di Ghoulam. Lo scrive il Corriere dello Sport.