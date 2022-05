In casa Genoa ci sarebbero dei contrasti per la prossima stagione: idee diverse da parte di Blazquez e Zangrillo

Contrasti forti in casa Genoa in vista della prossima stagione tra Blazquez e Zangrillo. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, l’a.d. del Grifone vorrebbe proseguire sulla strada intrapresa quest’anno continuando a puntare su Spors come d.s. e Blessin come allenatore.

Il presidente vorrebbe invece cambiare tutto, affidando il ruolo di direttore sportivo a un italiano esperto (idea Capozucca) e la panchina a Gasperini. Quest’ultimo sarebbe il sogno anche dei tifosi.