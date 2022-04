Napoli, cantiere azzurro: da Osimhen a Ospina, il futuro scotta

Il futuro del Napoli passa anche dal mercato: da Osimhen a Mertens passando per Ospina, tante le trattative che scottano

Il futuro del mercato scotta in casa Napoli. Tante le situazioni in ballo da risolvere la società azzurra. Da Osimhen a Mertens fino ad Ospina, tanti i casi da valutare.

Il primo nome nella lista è quello dell’attaccante nigeriano. De Laurentiis vuole tenerlo ma dalla Premier League spingono e in casa di super offerta (100 milioni almeno) potrebbe anche cederlo a malincuore. Da sciogliere alcuni nodi contrattuali: Mertens vuole restare ma i 5 milioni a stagione sono troppi, stesso discorso per Ospina. Spalletti vorrebbe tenere il colombiano tra i pali, ma sarà disposto ad abbassarsi lo stipendio per restare? Intanto Giuntoli parla con l’entourage di Meret. Futuro lontano da Napoli per Lozano e Demme. Gli azzurri potrebbero riscattare per 15 milioni Anguissa dal Fulham. Futuro incerto per Fabian Ruiz, ancora nessuna offerta dalla Spagna ma potrebbe comunque partire. Differente la situazione di Koulibaly, il senegalese ha sempre dimostrato amore per Napoli ma il pressing del Barcellona potrebbe farlo vacillare. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.