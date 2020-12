Napoli, Gattuso batte la Sampdoria: i cambi hanno spaccato la partita

Il Napoli batte la Sampdoria grazie alle intuizioni di Gattuso che nel secondo tempo cambia volto alla squadra

Il Napoli, nella prima partita in Serie A allo stadio Diego Armando Maradona, batte la Sampdoria per 2-1. Terza vittoria consecutiva in campionato per gli azzurri, dopo i 4-0 rifilati a Roma e Crotone, e il terzo posto in classifica a soli 4 punti dal Milan capolista. Contro i blucerchiati è arrivato un successo di misura, sofferto e che non porta solamente i volti di Lozano e Petagna, autori dei gol che hanno deciso la partita, ma anche quello di Rino Gattuso; tra i grandi protagonista della soleggiata domenica di campionato.

LE SOSTITUZIONI DI GATTUSO CAMBIANO IL NAPOLI – Sì, perché l’allenatore azzurro, vedendo la sua squadra in grandissima difficoltà nel primo tempo, riesce a fare quegli aggiustamenti tattici e di uomini che gli permettono di ribaltare e vincere la partita. E il valore delle scelte sta nel momento esatto in cui vengono fatte. Gattuso, infatti, opera immediatamente i cambi di Lozano e Petagna, non aspetta e li manda subito in campo al fischio d’inizio della ripresa. Il messicano riesce così a dare al Napoli quella velocità che era mancata con Politano sulla destra, l’ex Spal regala alla squadra azzurra profondità e centimetri che servono per tenere in apprensione la difesa della Sampdoria. E sono proprio loro due a regalare la vittoria ai partenopei, con due colpi di testa. Le sostituzioni cambiano la partita, ma questa volta a spaccarla è stato Gattuso.