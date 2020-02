Napoli: Gattuso e la voglia di costruire dal basso

Il Napoli di Gattuso è una delle squadre che in Italia costruisce più da dietro. Si vede anche nei rinvii dal fondo

Pur avendo una difesa di posizione piuttosto bassa e prudente (quasi mai si pressa in avanti), il Napoli di Gattuso è una squadra estremamente moderna e propositiva quando costruisce da dietro. Lo scopo è seguire i dettami del gioco di posizione: possesso insistito dal basso per attirare l’avversario in avanti, trovando superiorità numerica alle spalle. Quindi una situazione di vantaggio.

Il Napoli è tra le squadre che più sfrutta la nuova regola sul rinvio dal fondo, porta tanti giocatori nella propria area di rigore. Si vede nella slide sopra. Difensori centrali ai lati di Ospina (molto arretrati) e mediani all’altezza del dischetto.