Amir Rrahmani non è mai sceso in campo con la maglia del Napoli dal suo arrivo dal Verona. Oggi può essere il giorno del debutto

Secondo quanto riferito da Corriere dello Sport, Gennaro Gattuso questo pomeriggio farà debuttare Amir Rrahmani con la maglia del Napoli.

Il difensore kosovaro non è mai sceso in campo dal suo arrivo dal Verona ma oggi alla Dacia Arena dovrebbe fare reparto insieme a Kostas Manolas, con Nikola Maksimovic dirottato in panchina.