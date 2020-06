Napoli Gattuso, il tecnico ha conquistato tutto l’ambiente: meno aggressivo e più diplomatico, media tra gruppo e società

Gennaro Gattuso ha conquistato Napoli. Non solo per la vittoria in Coppa Italia, anzi. Il tecnico azzurro è riuscito a far presa su tutto l’ambiente ancor prima del successo contro la Juve.

Meno aggressivo e più diplomatico, si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Inoltre sta anche mediando tra società e giocatori per poter risolvere il prima possibile la questione delle multe.