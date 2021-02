Napoli, Gattuso in bilico: contatti con Benitez, per il futuro o Juric o Italiano

Fiducia a tempo per Rino Gattuso da parte di De Laurentiis: le partite contro Atalanta e Juventus saranno decisive per il tecnico

Sono giorni caldissimi per la panchina di Rino Gattuso. Dopo la sconfitta contro il Genoa (addirittura la settima in campionato) Aurelio De Laurentiis si è messo in contatto con i suoi collaboratori per fare il punto della situazione. Come spiega la Gazzetta dello Sport il presidente azzurro non vorrebbe prendere decisioni affrettate, per questo ha deciso di aspettare fino a sabato sera quando il Napoli avrà giocato sia la semifinale di ritorno di Coppa Italia sia il match di campionato contro la Juve.

Se si arrivasse all’esonero di Gattuso vorrebbe dire che De Laurentiis avrebbe già il nome del sostituto in mano. Secondo la Rosea c’è stato un contatto con Benitez e a lui non gli dispiacerebbe tornare a Napoli. Tuttavia preferirebbe partire dall’inizio e non subentrare in corsa. I due si risentiranno a metà settimana ma sono in tanti che sui social chiedono la testa di Gattuso e l’arrivo o di Rafa o addirittura di Mazzarri.

La bozza di rinnovo di Gattuso è ormai carta straccia. A De Laurentiis non sono piaciuti gli attacchi rivolti a lui e alcune scelte del tecnico, come quella di far giocare Maksimovic ed Hysaj piuttosto che Rrahmani. L’idea per la prossima stagione sarebbe quella di ripartire da un tecnico emergente: al numero uno del club piace molto Juric così come apprezza Italiano. Da non scartare anche l’ipotesi De Zerbi.