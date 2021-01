Napoli, Gattuso: «Niente alibi, responsabilità mia. Manca il veleno»

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita persa contro il Verona: le sue dichiarazioni

PRESTAZIONE – «Nel primo tempo abbiamo provato ad andare in verticale, il piano gara era questo ed è stato fatto anche bene. Nel secondo tempo non ci siamo mai andati e ci siamo fatti fare male da soli, con palle perse. Se vai a giocare con loro sul contatto fisico è il loro pane, non il nostro. Fisicamente ci hanno surclassati».

SUPERCOPPA – «Sarebbe troppo facile cercare degli alibi, nonostante abbiamo giocato qualche partita in più. Alle prime difficoltà la squadra non riesce a dare lettura al pericolo, e la responsabilità è anche mia».

ATTEGGIAMENTO – «Ci manca il veleno. Stiamo parlando di una parola forte. Non puoi andare al supermercato e comprare dieci euro di veleno».