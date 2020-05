Buone notizie in casa Napoli: tutti negativi i giocatori anche al secondo tampone. Da domani potrà riaprire Castel Volturno

Anche il Napoli riparte. Come riporta Gazzetta.it tutti i giocatori azzurri sono risultati negativi anche al secondo tampone. Dunque potranno riaprire le porte di Castel Volturno con il personale ridotto al minimo (uffici della società chiusi e dipendenti sempre in cassa integrazione) ma giocatori che potranno correre in campo e svolgere un programma di allenamento più intenso rispetto a quanto fatto singolarmente nelle proprie abitazioni.

Le sedute, come molte squadre hanno già fatto, saranno divise in due turni: un turno da 11 e l’altro da 12, visto che i tre portieri lavoreranno a parte. I giocatori saranno divisi in sottogruppi di 4 per ognuno dei tre campi regolamentari di cui è dotato il centro sportivo.