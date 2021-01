Napoli, Giuntoli: «Gattuso, Ounas, Mertens e Zaccagni, ecco la situazione»

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, affronta tutti i temi caldi in casa azzurra: ecco le sue dichiarazioni sul momento e sul mercato

Cristiano Giuntoli ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima di Napoli-Parma.

SERENITA‘ – «La serenità non è mai mancata. Eravamo molto dispiaciuti dopo la partita di Verona per la prestazione di cui non eravamo contenti, com’è successo anche altre volte, tipo con la Lazio. Altre sconfitte invece ci vedevano con prestazioni differenti, per questo dopo domenica eravamo particolarmente insoddisfatti».

SFOGO GATTUSO – «Non lo so, non gliel’ho chiesto. Io col mister ci parlo sempr,e lui non mi parla mai di questa cosa. Ha avuto uno sfogo riguardante qualche sfogo che si sentiva, ma sinceramente lui è molto sereno e concentrato sulla squadra».

OUNAS – «Stiamo valutando delle cose. Il ragazzo ci ha chiesto un po’ di tempo prima di accettare, credo sia anche lecito. Il Cagliari ha cambiato modulo, sono arrivati calciatori importanti. Noi vorremmo giocasse di più, per questo stiamo provando a spostarlo».

ZACCAGNI – «In questo momento siamo molto attenti al bilancio. L’anno scorso a gennaio non c’era il Covid-19, poi è capitata una tegola mondiale. Ora pensiamo di avere una squadra all’altezza degli obiettivi, crediamo molto nel recupero di chi dobbiamo recuperare, nella squadra e in Gattuso. Con molta serenità».

MERTENS – «Mertens deve fare una settimana di lavoro a parte perché aveva una caviglia non ancora perfetta. Ha fatto un grande sforzo per la Supercoppa con la Juve, dopodiché ha avuto non dico una ricaduta, ma ora deve fare una settimana a parte per riprendere il suo percorso».